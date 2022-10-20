وزارة الشؤون الدينية تعلن إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الخميس، أئمة الجمهورية إلى إقامة صلاة الاستسقاء نظرا لتأخر سقوط الأمطار، وذلك يوم السبت القادم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وأفاد بيان للوزارة انه إحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف «خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين»، [البخاري ومسلم]، ودعا الله تعالى “اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل”

وأوضح بيان الوزارة انه نظرا لتأخر سقوط الأمطار، في معظم ربوع وطننا المفدى، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعلن عن إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 26 ربيع الأنوار 1444 الموافق 22 أكتوبر 2022، على الساعة التاسعة صباحا (09:00سا) بكافة المساجد عبر الوطن.