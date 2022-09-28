وزارة الشؤون الدينية تعلن عن موعد المولد النبوي الشريف للعام 1444ه

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن ذكرى المولد النبوي الشريف الموافقة لـ 12 ربيع الأول للعام الهجري 1444، ستكون يوم 8 أكتوبر 2022،

ويدخل يوم الـ12 من ربيع الأول في الجزائر، في قائمة الأعياد الدينية الرسمية، وهو يوم عطلة مدفوعة الأجر لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.

ويوافق يوم 12 ربيع الأول للعام الهجري 1444، حسب تقويم أم القرى الرسمي في السعودية، يوم 8 أكتوبر 2022م.

وكانت حسابات فلكية أجراها المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، رجّحت أن تكون غرّة شهر ربيع الأول يوم 27 سبتمبر، ليكون يوم الـ12 موافقا للثامن من أكتوبر.

وتعرف ليلة المولد أجواء احتفالية بهيجة عبر جميع مناطق الوطن، حيث تفضّل عائلات كثيرة ختان أطفالها بالتزامن مع هذه الليلة.

كما تُميّز ليلة “المولود” بأطباق خاصة يتمّ تحضيرها للعشاء، مع إشعال الشموع وإنشاد مدائح نبوية. في حين تمتدّ الاحتفالات في تيميمون بجنوب البلاد لأسبوع كامل.