وزارة الشؤون الدينية تفتح باب التوظيف

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الثلاثاء، عن فتح مسابقات توظيف على أساس الاختبارات لفائدة الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها والمركز الثقافي الإسلامي وفروعه.

وحسب ما أفادت به الوزارة الوصية، يخص التوظيف رتب: وكيل أوقاف رئيسي، وكذا وكيل أوقاف، بالإضافة إلى منصب مرشدة دينية رئيسية، ومرشدة دينية.

وأوضح المصدر ذاته أن آجال التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات تحدد بـ 20 يوما، ابتداء من تاريخ صدور أول إشهار.

وفيما يلي كافة التفاصيل المتعلقة بشروط وملف المشاركة في المسابقة: