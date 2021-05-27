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الجزائر
تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الشؤون الدينية تنفي تصريحات منسوبة للوزير بلمهدي!

الشروق أونلاين
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وزارة الشؤون الدينية تنفي تصريحات منسوبة للوزير بلمهدي!

نفت وزارة الشؤون الدينية، تصريحات منسوبة للوزير يوسف بلمهدي، تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع الواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك “على إثر تداول إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تصريحات مكذوبة نُسبت للسيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، فإن الوزارة إذ تكذب تكذيبا قاطعا أي تصريح للسيد الوزير بما تم تداوله”.

وذكرت الوزارة في بيانها بالفتوى الصادرة عن اللجنة الوزارية للفتوى والمتعلقة بضرورة التبين قبل تناقل الأخبار”.

واستغربت الوزارة تداول مثل هذه التصريحات خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تستعد الجزائر فيها لشهود استحقاق وطني هام.

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