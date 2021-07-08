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الجزائر
ستنطلق عبر 13 مسجد بمختلف بلديات العاصمة

وزارة الشؤون الدينية: حملة للتلقيح ضد وباء كورونا بعد صلاة الجمعة

الشروق أونلاين
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وزارة الشؤون الدينية: حملة للتلقيح ضد وباء كورونا بعد صلاة الجمعة

قررت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للجزائر العاصمة، إطلاق حملة للتلقيح ضد وباء كورونا على مستوى 13 مسجد العاصمة.

وستكون العملية التي أطلقتها مديرية الشؤون الدينية، بعد صلاة الجمعة، حسب بيان الوزارة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وجاء في بيان الوزارة “في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، تم التنسيق بين كل من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ومديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر العاصمة، للقيام بعملية تلقيح بعد صلاة الجمعة ليوم 09 جويلية 2021 بالمساجد التالية”:

1-جامع كتشاوة بساحة الشهداء

2-الجامع الكبير، بساحة الشهداء

3-الجامع الجديد بساحة الشهداء

4-جامع بتشين بساحة الشهداء

5-مسجد الشيخ محمد كتو ببلدية الدار البيضاء

6-مسجد العربي خالد ببلدية هراوة

7-مسجد الإمام مالك ببلدية أولاد شبل

8-مسجد أبي ذر الغفاري ببلدية عين البنيان

9-مسجد التقوى ببلدية الشراقة

10-مسجد عمر بن الخطاب ببلدية زرالدة

11-مسجد الأرقم بن أبي الأرقم حي شوفالي ببلدية دالي إبراهيم

12-مسجد أبي حامد الغزالي ببلدية الحمامات

13-مسجد الخلفاء الراشدين ببلدية أولاد فايت

لذا ندعو المواطنين التوجه لهذه المساجد لتلقي لقاح كورونا بعد صلاة الجمعة مباشرة مع مراعاة الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

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التعليقات
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  • عمر

    ما دخل هذه الوزارة فيما لا يعنيها؟ بهدلوا بنا

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