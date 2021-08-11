وزارة الشؤون الدينية: صلاة الغائب على أرواح شهداء حرائق الغابات بعد صلاة الجمعة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين، بعد صلاة الجمعة.

وحسب بيان للوزارة، الأربعاء، فإن القرار جاء بعد الفاجعة التي ألمت بالجزائر جراء الحرائق المهولة التي أدت إلى إزهاق الأرواح والأنفس وإتلاف مقدرات الأمة.

ودعت الوزارة، إلى الابتهال إلى الله واللجوء إليه بالدعاء لهم والمغفرة والرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان، وان ينزل علينا غيثا ينطفئ به اللهب وان يجعله بردا وسلاما على البلاد والعباد.