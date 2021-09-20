وزارة الشؤون الدينية: طمس جريدة الوطن لمنارة جامع الجزائر انتهاك يفضي إلى إجراءات قضائية

قالت وزارة الشؤون الدينية في ردها على طمس جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية لمنارة جامع الجزائر في الصورة المستعملة على صفحتها الأولى، “إن مثل هذه الانتهاكات حري إن تفضي إلى متابعات إدارية وإجراءات قضائية.”

وجاء في بيان للوزارة “طالعتنا جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية اليوم 20 سبتمبر 2021 في واجهة صفحتها الأولى بصورة لمرور الموكب الجنائزي للرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله وتظهر في خلفيتها صورة المحمدية مطموس منها بصورة لافتة للنظر منارة جامع الجزائر.”

وتابع بيان الوزارة “إن جامع الجزائر صرح ديني ومعلم ثقافي وعلمي وحضاري، يؤرخ لجزائر الاستقلال ويقدم رسالة وفاء للشهداء، برمزية تاريخية وثقافية دينية، تؤسس لتاريخ ومستقبل شعب رفض مخططات الاستعمار، وتمسك بمقوماته الدينية وموروثاته الثقافية، في بقعة حولتها جزائر الاستقلال من “لافيجري” الى المحمدية، ومن جمعية الآباء البيض التبشيرية إلى جامع الجزائر.”

وشدد “إن هذا الفعل اعتداء صارخ على ذاكرة الشعب الجزائري، وانتهاك صريح لقوانين الجمهورية.”

وأوضحت وزارة الشؤون الدنية “وعليه فإننا نتساءل باستغراب واستنكار شديدين، عن خلفيات الإقدام على هذا السلوك غير المبرر في منبر إعلامي وطني، يدّعي المهنية والاحترافية، من خلال اللجوء إلى طمس احترافي لا تقبله العفوية ولا يجيزه ادعاء الخطأ.”

وزارة الاتصال: طمس جريدة الوطن لصورة جامع الجزائر خرق لأخلاقيات المهنة

شجب وزير الاتصال عمار بلحيمر، طمس صورة جامع الجزائر من على الصفحة الأولى لجريدة الوطن معتبرا التصرف تشويه للمعلم الديني وخرق لأخلاقيات المهنة وقواعد الاحترافية.

ودعا بلحيمر، الاثنين، في بيان له جريدة “الوطن” بعد الحذف المفاجئ، لصورة مسجد الجزائر الأعظم من الصفحة الأولى للجريدة في عددها 9438 الصادر يوم 20 سبتمبر الجاري، إلى التحلي بالاحترافية المطلوبة والالتزام بضوابط المسؤولية الذاتية والقانونية وبآداب وأخلاقيات المهنة في ظل تعرض الجزائر لهجمة سيبرانية ومخططات ممنهجة لتشويه صورتها وقيمها المقدسة.

وأضف الوزير أن الحذف المفاجي لمنارة جامع الجزائر أثار استياء واستغرابا كبيرين لما لهذا التصرف الغريب وغير المبرر من حساسية لارتباط الموضوع بوجدان الأمة ممثلة في أبرز رموز ومقومات الهوية الوطنية ومكونات الشخصية الجزائرية المستهدفة بمختلف الطرق والوسائل.

وقال الوزير أن مصالحه بناء على الخروقات المذكورة ،تحتفظ بحقها الكامل في القيام بالمتابعات القضائية التي يقتضيها الوضع.