وزارة الشؤون الدينية.. فتح مسابقة توظيف في هذه الرتب

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن فتح مسابقة توظيف لشغل خمسة مناصب في ثلاث رتب مختلفة لفائدة إدارتها المركزية.

وأوضحت الوزارة أن المسابقة مفتوحة لاختيار 3 مرشح لمنصب متصرف ومهندس دولة في الإعلام الآلي وتقني سامي في الإعلام الآلي.

وأشارت إلى أن المشاركة في المسابقة مخصصة الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في الميادين والتخصصات ت الآتية: العلوم القانونية والادارية، العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، العلوم التجارية،علوم التسيير، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علم الاجتماع:ماعدا تخصص علم الاجتماع التربوي،علم النفس: تخصص العمل والتنظيم، علوم الإعلام والاتصال ، العلوم الإسلامية: تخصص شريعة وقانون.

والحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لهما، والحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها

وأوضح إعلان الوزارة أن ملفات الترشح ترسل إلى مقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية إدارة الوسائل المديرية الفرعية للمستخدمين 04 شارع تيمقاد حيدرة الجزائر

وأشارت إلى أن آجال اختتام التسجيلات تكون 20 يـومــاً اعتبارا من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية.