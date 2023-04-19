وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو لإقامة سُنّة الاستسقاء

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم الأربعاء في بيان، إلى إقامة سُنّة الاستسقاء. وذلك بالدعاء فيما بقي من ليالي رمضان ويوم الجمعة وصبيحة العيد.

“ويستحب قبل الاستسقاء الالتجاء إلى الله تعالى بالتوبة والضراعة والدعاء وقيام الليل وقراءة القرآن ورد المظالم والمصالحة بين المتخاصمين”، يقول بيان الوزارة.

بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: