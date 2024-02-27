وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تكشف عن تكلفة الحجّ

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم الثلاثاء، عن تحديد تكلفة الحجّ لموسم 1445ه الموافق لـ2024م، بـ840 ألف دينار (84 مليون سنتيم).

وتشمل هذه التكلفة حسب ما ذكره بيان للوزارة “تذكرة السفر (17 مليون سنتيم). إلى جانب مصاريف النقل والإيواء والإطعام (67 مليون سنتيم)”.

من جهته، دعا الديوان الوطني للحجّ والعمرة، المواطنين المعنيين بأداء المناسك، إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة، بما في ذلك دفع التكلفة المذكورة، قبل تاريخ 20 مارس المقبل.

وتُدفع التكلفة، شاملة لقيمة تذكرة السفر، على مستوى وكالة بنك الجزائر في كل ولاية. يوضح ديوان الحجّ والعمرة.

وفي موسم الحجّ الماضي، كان مجلس الوزراء قد أقرّ تخفيضا استثنائيا على التكلفة. لتبلغ 77 مليون سنتيم، بدلا من 85 مليون المعتمدة في السنة التي سبقتها.