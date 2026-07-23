وزارة الشباب تطلق حملة لمساندة جهود مكافحة الحرائق

أعلنت وزارة الشباب عن إطلاق “الحملة الشبابية لمساندة جهود مكافحة الحرائق والإغاثة”، بمشاركة منخرطي نوادي التطوع بالمؤسسات الشبابية ونوادي برنامج تأهيل القيادات الشبابية والجمعيات الشريكة، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المتدخلة، “قصد الإسهام في مرافقة جهود الدولة، وتعزيز قيم التضامن والتكافل الوطني، وتعبئة الإمكانات البشرية والمادية المتاحة على مستوى القطاع.”

وأفادت الوزارة في بيانها اليوم الخميس، 23 جويلية، أنها باشرت في إطار هذه الحملة “تسخير المؤسسات الشبابية عند الضرورة لاستقبال طواقم التدخل والمتضررين”، و”تسخير إطارات خلايا الإصغاء والوقاية وصحة الشباب لتقديم الدعم والمرافقة النفسية للعائلات المتضررة”، و”التنسيق المستمر مع مختلف مصالح الدولة والسلطات المحلية لضمان مرافقة المتضررين، والمساهمة في مختلف العمليات ذات الصلة بمجال تدخل القطاع”، إضافة إلى “المساهمة في تنظيم وتأطير القوافل التضامنية الموجهة لدعم جهود فرق التدخل والإنقاذ، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وبما يضمن فعالية التدخل مع احترام التنظيمات المعمول بها.”

ودعت وزارة الشباب كافة الشباب ومنخرطي المؤسسات الشبابية والجمعيات الشريكة إلى الانخراط المسؤول في هذه الحملة الوطنية، كما لفتت ان عمليات التوعية والتحسيس والتأطير بشكل دوري ستتواصل على مدار السنة، من خلال نوادي التطوع بالمؤسسات الشبابية.