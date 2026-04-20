وزارة الشباب تطلق منصة رقمية تتيح للشباب التعبير عن انشغالاتهم

دعت الوزارة الشباب إلى الانخراط الفعّال في هذه المبادرة

أعلنت وزارة الشباب عن إطلاق المنصة الرقمية “صوتكم“، للتكفّل بانشغالات الشباب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وذلك بإشراف مباشر من السيّد الوزير، وفقا لما أفادت به الوزارة اليوم الإثنين، 20 أفريل.

وحسب ذات المصدر، تتيح المنصة “للشباب التعبير عن انشغالاتهم بكل سهولة وأمان، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بكل شفافية، كما تمكّنهم من التبليغ عن النقائص والتجاوزات والانشغالات العامة، مع ضمان متابعة طلباتهم بشكل آني إلى غاية معالجتها.”

ودعت وزارة الشباب “كافة الشباب إلى الانخراط الفعّال في هذه المبادرة، واستغلال هذه المنصة الرقمية للتعبير عن تطلعاتهم وطرح انشغالاتهم بكل وضوح، بما يساهم في تحسين الأداء العمومي وتعزيز جودة البرامج المقدّمة.”