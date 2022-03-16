وزارة الشباب والرياضة تقرر تمديد عملية بيع التذاكر “المدعمة”

خاصة بالمشجعين الذين تلقوا لقاح "الحمى الصفراء" قبل 16 مارس

قررت وزارة الشباب والرياضة تمديد عملية بيع تذاكر السفر “المدعمة” إلى الكاميرون، للسماح للمشجعين الذين تلقوا اللقاح ضد الحمى الصفراء، قبل تاريخ 16 مارس 2022، ولم يسعفهم الحظ في الأيام الماضية، باقتناء تذكرة، تسمح لهم بحضور مواجهة المنتخب الوطني وتشجيع رفقاء الحارس رايس وهاب مبولحي، أمام نظيره الكاميروني في الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

كل شيء جاهز في الكاميرون.. حافلات مكيفة للنقل ووجبات للأكل

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميروني يوم 24 مارس الجاري بملعب جابوما الواقع بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل استضافته في لقاء العودة يوم 29 من ذات الشهر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

تسهيلات للحصول على التأشيرة ودخول الملعب وفق تعليمات “الفيفا”

وجاء في بيان لوزارة الشباب والرياضة: “في إطار عملية تنقل المناصرين إلى مدينة دوالا الكاميرونية يوم 25 مارس 2022 لمساندة فريقنا الوطني ضد الفريق الكاميروني، في المباراة التي تدخل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، تعلن وزارة الشباب والرياضة أن عملية بيع تذاكر الرحلة كاملة الأعباء (50.000دج) ستبقى سارية المفعول على مستوى وكالات سياحة أسفار الجزائر “تورينغ كلوب” بالنسبة للمناصرين الذين تم تلقيحهم ضد الحمى الصفراء قبل تاريخ 16 مارس 2022″.

من جانبه، صرح مستشار الرئيس المدير العام لشركة السياحة والأسفار الجزائر، رضا عمّار، بأن “عملية البيع تسير بوتيرة متسارعة، وجميع وكالاتنا تعمل إلى ساعات متأخرة من الليل، حيث لم نتوقف عن العمل إلى غاية العاشرة ليلا.. نحن مستعدون للبقاء إلى غاية ساعة متأخرة من الليل خدمة للجماهير”.

وتضم الشركة 30 وكالة عبر التراب الوطني “والتي تقوم بعملية التسجيلات منذ اليوم الأول، وجميعها كانت جاهزة ووفرنا كل الظروف الملائمة لحسن سيرورة العملية”.

وقال أيضا: “فتحنا ثلاثة مراكز للتطعيم في العاصمة: وكالة الجزائر الوسطى، وكالة بوزريعة والمقر الرئيسي ببئر خادم، بالنظر إلى الإقبال المتزايد، ولن نتوقف حتى منتصف الليل إذا استلزم الأمر، لأننا متعودون على تنظيم مثل هذه الرحلات، على غرار كاس إفريقيا 2019، عندما أرسلنا عددا كبيرا إلى مصر، فضلا عن مونديال-2014 بالبرازيل”.

وأفاد المتحدث بأن “الحالة الخاصة التي تميز هذه العملية هو ضيق الوقت فيما يتعلق بالتلقيح ضد الحمى الصفراء التي تفرض على المناصرين الخضوع لها قبل 10 أيام من التوجه إلى الكاميرون المقرر يوم 25 مارس”.

ووفرت وزارة الصحة طاقما طبيا لتلقيح الأنصار ضد الحمى الصفراء على مستوى وكالات الشركة، مقسم إلى مجموعتين، الأولى تشتغل في الفترة الصباحية والثانية من المساء إلى غاية انتهاء العملية ليلا، وفي ما يخص اللقاحات “فقد تم توفير عدد كبير لتطعيم الأنصار حتى لو نفذت سيتم طلب عدد آخر من الوزارة الوصية”.

وفي ما يتعلق بالظروف بالكاميرون، أكد رضا عمار أنها “ستكون مهيأة، بتوفير حافلات مكيفة ومريحة لنقل الأنصار من المطار إلى الملعب ومن الملعب إلى المطار، مع توفير وجبات للأكل، مع إجراء اختبارات الكشف على فيروس كورونا (PCR) قبل التنقل إلى الكاميرون كما يتوجب على الأنصار أن يكونوا مرفقين بالجواز الصحي الذي يثبت تلقيهم للتلقيح ضد كوفيد-19 قبل الدخول إلى ملعب -جابوما- وهذا تطبيقا لتعليمات “الفيفا”، كما سهلنا عملية الحصول على تأشيرات دخول الأراضي الكاميرونية”.

ن. ب