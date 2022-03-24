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وزارة الصحة: أوامر بتسريع صب منحة كوفيد-19

الشروق أونلاين
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وزارة الصحة: أوامر بتسريع صب منحة كوفيد-19

أمرت وزارة الصحة مديريها الولائيين بالإسراع في دفع أجرة شهر أفريل والشطر السادس من منحة كوفيد، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان صبها في أقرب وقت.  

وأكدت الوزارة في مراسلة لها لمديري الصحة الولائيين وكذا مديري المؤسسات الصحية العمومية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع أجرة شهر أفريل بميزانية 2022، بالإضافة إلى دفع الشطر السادس من المنحة الاستثنائية كوفيد-19 خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين الالتزام بالمواعيد وتحديد الأجرة والمنحة من ميزانيات التسيير لسنة 2022، مؤكدة أنه يتعين احترام الآجال المتعلقة بالتنفيذ وتفادي كل ما من شأنه أن يسبب اضطرابات في السير الحسن للمرفقق الصحي لاسيما النفقات المتعلقة بالأجور والرواتب والنفقات الضرورية للتسيير.

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