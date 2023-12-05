وزارة الصحة: إطلاق دليل التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال

جانب من إشراف وزير الصحة على إطلاق دليل التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال

أطلقت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، دليل التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال، الذي من شأنه أن يساهم في دعم و توجيه مهنيي الصحة للتكفل الأمثل بالأطفال المصابين.

وأشرف على إطلاق دليل التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال وزير الصحة عبد الحق سايحي، بفندق سوفيتال بحضور ممثل المنظمة العالمية للصحة.

وكشف الوزير سايحي في كلمته: “هذا الدليل هو ثمرة عمل متواصل منذ عدة سنوات بعدما تمّ دراسته وتحيينه لتقديم دليل كامل يسمح للمهنيين تطبيقه بكل سلاسة و أريحية”.

وأضاف الوزير: “نستخلص من هذا الدليل إعطاء المصداقية لعمل مهنيي الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية و ضبط الجوانب المهمة في التكفل بالالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال”.

كما عبّر سايحي عن “أمله في أن تعمم هذه الفكرة بإنشاء أدلة في مختلف الأمراض الأخرى ليكون أداة تساعد الممارسين في مزاولة عملهم بكل اتقان خدمة للمريض”.

ودعا وزير الصحة إلى “فتح وحدات للبحث العلمي على مستوى الهياكل الصحية يشرف عليها الأساتذة والمساعدين من خلال انجاز دراسات تطبيقية يستفيد منها طلبة الطب”.