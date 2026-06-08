وزارة الصحة السعودية تحذّر من “نظام الطيّبات”

بعد رصد حالات ارتفاع شديد في سكر الدم

حذّرت وزارة الصحة السعودية يوم الإثنين، من اتباع أي نظام غذائي غير مثبت علميًا. مشيرة على وجه الخصوص إلى ما يُعرف بـ”نظام الطيّبات”.

وأوضحت الوزارة أن التحذير يأتي على إثر “رصد حالات صحية، تأثرت بعد إيقاف الإنسولين، أو أدوية السكري، استنادًا إلى توصيات مرتبطة بأنظمة غذائية متداولة. والاستعاضة بها عن الأدوية الموصوفة أو خفض جرعاتها بما يشمل علاجات الأمراض المزمنة، دون الرجوع إلى الطبيب المختص”.

حيث استدعت بعض الحالات “التدخل في أقسام الطوارئ، والتنويم في العناية المركزة. نتيجة الارتفاع الشديد في مستويات سكر الدم، أو الإصابة باضطرابات مرض السكري”.

ونبّهت الوزارة إلى أن “تصنيف الأطعمة بصورة مطلقة إلى نافعة وضارة، أو استبعاد مجموعات غذائية أساسية دون مبرر طبي، قد يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الضرورية للجسم”. كما حذّرت من “الترويج للإفراط في السكريات أو الدهون المشبعة”.

وأكدت الوزارة أن النمط الغذائي الصحي يقوم على التوازن والتنوع. من خلال الإكثار من الخضراوات، وتناول الفواكه بكميات مناسبة، واختيار الحبوب الكاملة.

إلى جانب تنويع مصادر البروتين، والحدّ من السكريات المضافة والمشروبات المحلّاة والدهون المشبعة والملح.

ودعت وزارة الصحة السعودية كل من أوقف علاجًا موصوفًا أو خفّض جرعته، إلى مراجعة طبيبه، وعدم انتظار ظهور المضاعفات.