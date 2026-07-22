وزارة الصحة تأمر بتشريح دقيق للتركيبات الكهربائية بالمستشفيات

حظر التوصيلات العشوائية وصيانة إجبارية للمولدات الاحتياطية

في خطوة تنظيمية وحازمة تهدف إلى رفع درجة الوقاية من مخاطر الحرائق وتأمين المرفق الصحي العمومي عبر كامل التراب الوطني، أصدرت المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة المذكرة الوزارية رقم 70 المؤرخة في 20 جويلية 2026، موجهة للتبليغ والتنفيذ المباشر والمتابعة الحثيثة إلى مديري الصحة والسكان عبر كل الولايات، وكذا المديرين العامين ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية – بما فيها المركز الاستشفائي الجامعي بوهران- إضافة إلى مديري المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، والمؤسسات العمومية الاستشفائية، ومؤسسات الصحة الجوارية.

وتستند هذه الوثيقة، التي اطلعت “الشروق” على نسخة منها، إلى إطار مرجعي محدد يشمل التعليمة رقم 006 المؤرخة في 28 جوان 2026 والمتعلقة بالإجراءات الوقائية ضد الحرائق في المؤسسات الصحية العمومية، وكذا مراسلة الأمين العام لوزارة الصحة رقم 319 المؤرخة في 19 جويلية 2026، الخاصة بمتابعة تنفيذ هذه التدابير، وتُذكّر المديرية العامة عبر هذه المذكرة بالضرورة القصوى للحرص الدائم والمستمر على مطابقة وأمن المنشآت الكهربائية، بالنظر إلى كونها عنصرا أساسيا ومحوريا لحماية الأشخاص والمستخدمين، وحماية البنية التحتية، وضمان استمرارية تقديم العلاج والرعاية الصحية من دون أي انقطاع.

وفي هذا الصدد، ألزمت المذكرة القائمين على المؤسسات الصحية بالعمل الفوري على ضمان مطابقة المنشآت الكهربائية لمعايير السلامة المعمول بها، والإسراع من دون أي تأخير في معالجة ورفع كل اختلال أو عدم مطابقة يتم تسجيلها، كما دعت المذكرة إلى إجراء مراقبة ومعاينة دورية للوحدات الكهربائية، والكابلات، وأجهزة الحماية والقطع، والمآخذ، والخزائن التقنية، إضافة إلى كافة المعدات والتجهيزات التي تعتمد في تشغيلها على الطاقة الكهربائية.

وشددت المذكرة بشكل صارم على الحظر التام والمنع القاطع لإجراء أي توصيلات أو تعديلات كهربائية مؤقتة لا تستجيب لشروط وشكليات الأمن والسلامة المعتمدة، وفيما يخص الجاهزية عند حالات الطوارئ، دعت المذكرة إلى ضمان الصيانة الدورية المنتظمة للمولدات الكهربائية والتأكد من قدرتها على التشغيل الذاتي والتلقائي فور انقطاع التيار، مع الحرص على توفير مخزون دائم وكاف من الوقود لضمان استمرار تشغيلها، كما أكدت التوجيهات على ضرورة المحافظة على الجاهزية التامة لمحولات الكهرباء، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية، وجميع التجهيزات والملحقات التقنية المرتبطة بها، مع التبليغ الفوري والآلي عن أي عطب قد يهدد سلامة المنشآت أو يسبب انقطاع التموين بالطاقة.

واختتمت المديرية العامة مذكرتها بإلزام جميع المسؤولين بالتطبيق الصارم لأحكامها، مشددة على وجوب الإبلاغ الفوري والعاجل عن أي حادث أو خلل يمس السلامة الكهربائية إلى مصالح المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات عبر بريدها الإلكتروني وذلك قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.