وزارة الصحة تحذر.. هذه هي أعراض “ضربة الشمس”

حذرت وزارة الصحة المواطنين من مخاطر الإصابة بضربة شمس مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تشهدها العديد من الولايات.

وقالت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أنه أثناء موجة الحر الشديدة، على المواطنين تفادي التنقل قدر الإمكان والمضطرين منهم عليهم الانتباه إلى الأعراض التالية التي تشير إلى إصابتهم بضربة شمس:

1- آلام في الرأس

2- الرغبة في التقيؤ

3- عطش شديد

4- ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف تشوّش ذهني.

كما أفادت الوزراة في بيانها إلى أن إصابة المواطنين بهذه الأعراض تحتم عليهم التصرف بسرعة عبر:

1- الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية).

في انتظار وصول الإسعاف:

2- نقل الشخص الذي يظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد

3- شرب الماء

4- رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) وتهويته

وذكرت وزارة الصحة بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة، مع الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة الذي تشهده الولايات.

– غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس.

– الإبقاء على النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

– تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا

– إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء

– في حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و المكوث تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس

– الاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكن ذلك

– تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين.

– تفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)