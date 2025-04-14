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الجزائر

وزارة الصحة تحذّر من مخاطر الإفراط في تناول “الباراسيتامول”

الشروق أونلاين
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وزارة الصحة تحذّر من مخاطر الإفراط في تناول “الباراسيتامول”
ح.م
وزارة الصحة

حذّرت وزارة الصحة يوم الإثنين في بيان، من المخاطر المحتملة للإفراط في تناول الأدوية التي تحتوي على مادة “الباراسيتامول” من دون إشراف طبي.

وجاء بيان الوزارة بعد انتشار “ّترند” على مواقع التواصل الاجتماعي، يتمثل في تحدّ بين المستخدمين لتناول هذه الأدوية بجرعات كبيرة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن “هذه الممارسات تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العمومية، لما لها من آثار قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة”.

ودعت الوزارة جميع مدراء الصحة الولائية إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، وتكثيف جهود الوقاية والتوعية، خاصة على مستوى الوسط المدرسي.

كما حثّت وزارة الصحة الأولياء والصيادلة بشكل خاص، على “التحسيس حول هذه الظاهرة غير المعتادة”.

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