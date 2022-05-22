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الجزائر

وزارة الصحة تحذّر من مخاطر موجة الحرّ

الشروق أونلاين
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وزارة الصحة تحذّر من مخاطر موجة الحرّ
أرشيف
تعبيرية

أصدرت وزارة الصحة توجيهات للمواطنين لتفادي التأثيرات السلبية لموجة الحرّ التي تعرفها عدّة مناطق من البلاد.

وذكّرت الوزارة في بيان، أنّ “الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة، يستدعي اتخاذ إجراءات الوقاية”.

وقالت الوزارة إن “الأطفال الصغار و الأشخاص المسنّين وذوي الأمراض المزمنة، هم الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ”.

وفي هذا الصدد، أوصت وزارة الصحة باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

  • غلق الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة للشمس،
  • إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.
  • تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.
  • إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.
  • إذا استلزم عليكم الخروج، ارتدوا ملابس خفيفة وواسعة و امكثوا بعيدا عن التعرّض للشمس.
  • قوموا بالاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكنكم ذلك.
  • تناولوا كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر الكافيين.
  • تفادوا النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)

أثناء موجة حر شديدة، انتبهوا إلى الأعراض التالية:

  • آلام في الرأس،
  • الرغبة في التقيؤ،
  • عطش شديد،
  • ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف،
  • تشوّش ذهني، فقد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة (بضربة حرّ).
  • اتصلوا بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية) ، و في انتظار وصوله:
  • ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد،
  • رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته.
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