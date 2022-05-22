وزارة الصحة تحذّر من مخاطر موجة الحرّ

أصدرت وزارة الصحة توجيهات للمواطنين لتفادي التأثيرات السلبية لموجة الحرّ التي تعرفها عدّة مناطق من البلاد.

وذكّرت الوزارة في بيان، أنّ “الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة، يستدعي اتخاذ إجراءات الوقاية”.

وقالت الوزارة إن “الأطفال الصغار و الأشخاص المسنّين وذوي الأمراض المزمنة، هم الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ”.

وفي هذا الصدد، أوصت وزارة الصحة باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

غلق الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة للشمس،

إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.

إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.

إذا استلزم عليكم الخروج، ارتدوا ملابس خفيفة وواسعة و امكثوا بعيدا عن التعرّض للشمس.

قوموا بالاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكنكم ذلك.

تناولوا كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر الكافيين.

تفادوا النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)

أثناء موجة حر شديدة، انتبهوا إلى الأعراض التالية: