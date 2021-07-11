وزارة الصحة تدعو الجزائريين إلى الوقاية من كورونا والكيس المائي

نظرا للظرف الاستثنائي لعيد الأضحى

تجنبوا نفخ الأضحية بالفم أثناء الذبح

أطلقت وزارة الصحة والسكان، وإصلاح المستشفيات، حملة وطنية للوقاية من الكيس المائي خلال عيد الأضحى، حيث دعت كافة المواطنين الذين يقومون بشعائر أضحية العيد إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض الاحتياطات قصد تفادي أي خطر للعدوى.

ونصحت بأخذ كل الترتيبات لفحص الأضحية بعد ذبحها من طرف الطبيب البيطري، وقال بيان لذات الوزارة تلقت “الشروق” نسخة منه، إنه في حال عدم التمكن من إجراء هذا الفحص يجب فحص الأعضاء فحصا جيدا وتتمثل هذه الأعضاء في كبد ورئتي كبش العيد، والأحشاء الأخرى بحثا عن أكياس أو حويصلات الكيس المائي.

ويجب حسب وزارة الصحة، غلي أو حرق أعضاء الأضحية، والأحشاء الأخرى التي تحمل الكيس المائي ودفن هذه الأعضاء الحاملة لهذا الداء، في حفرة عميقة تبلغ 50سم حيث لا تستطيع الكلاب الضالة انتشالها.

وحذرت الوزارة الوصية، من رمي أعضاء وأحشاء كبش العيد المشبوهة في الطبيعة أو إعطائها للكلاب سواء كلاب العائلة أو المتجولة في الشارع، لأن هذه الحيوانات تشكل خزانا للطفيليات، كما حذرت من رمي هذه الأعضاء مع النفايات المنزلية، وتكون بذلك عرضة للكلاب الضالة.

ودعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الجزائريين إلى التقيد بالنظافة بدءا من عمليات التخلص من جلد الخروف، وذلك برميه في أماكن مخصصة لذلك، وغسل الأيدي قبل الأكل وبعد لمس الكلاب، مع اتباع إجراءات وقائية إضافية لتفادي عدوى كورونا “كوفيد 19″، بالحد من الاتصال غير الضروري في أماكن الشراء والذبح، واحترام ارتداء الكمامة وغسل الأيدي أو تطهير ما قبل وبعد أي تعامل مع الذبيحة، وتجنب نقل هذه الذبيحة في مقصورة السيارة واستخدام الشاحنات الصغيرة.

وللحفاظ على سلامة الأضحية، نصحت وزارة الصحة في بيان لها، بتثبيت أضحية العيد في مكان بعيد عن الشمس والتيارات الهوائية والأطفال.

وإلى جانب احترام الكمامة وغسل الأيدي وتطهيرها قبل وبعد التعامل مع عملية النحر، دعت وزارة الصحة، إلى تجنب النفخ بالفم أثناء ذبح وسلخ الأضحية، مع تنظيف وتعقيم أماكن البيع والذبح باستخدام ماء جافيل 12 درجة مخففة إلى جرعة من ماء جافيل في 9 جرعات من الماء.

ولتفادي أي انتشار للكيس المائي أو لعدوى فيروس كورونا، نصح بيان وزارة الصحة، برمي النفايات يومي العيد في أكياس حافظة، وإيداعها فقط في أماكن مخصصة وهي صناديق القمامة.