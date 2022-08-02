وزارة الصحة تدعو لـ”التجنّد لأي طارئ” بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أكّدت وزارة الصحة مساء الإثنين، أنّ الوضعية الوبائية لجائحة كورونا في الجزائر، تعرف ارتفاعا في الحالات المسجّلة يوميا، وهو ما يستدعي “التجنّد التام تحسّبا لأي طارئ”، حسب الوزارة.

جاء ذلك في لقاء تقييمي أجراه وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، مع مدراء الصحة الولائيين، ومسؤولي المؤسسات الإستشفائية التابعة لها، عبر التحاضر عن بعد.

وفي بداية الاجتماع، اطلّع الوزير على “آخر التطورات المتعلّقة بالوضعية الوبائية لجائحة كوفيد-19، والتي تعرف ارتفاعا في الحالات المسجّلة يوميا، ممّا يستدعي التجنّد التام لأي طارئ”، حسب ما ذكره بيان للوزارة.

وبالفعل، تتجاوز حالات الإصابة بالفيروس 80 حالة يوميا منذ 7 أيام على التوالي، في حين لم تسجّل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء منذ تاريخ 24 أفريل الماضي.

كما يستقرّ تعداد الخاضعين للعناية المركزة من بين المصابين بالفيروس، عند 6 حالات، حسب حصيلة يوم الإثنين 1 أوت التي أعلنت عنها وزارة الصحة.