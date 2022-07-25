-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الصحة تذكر بتوصياتها لتفادي التضرر من موجة الحر

الشروق أونلاين
  • 702
  • 0
وزارة الصحة تذكر بتوصياتها لتفادي التضرر من موجة الحر
أرشيف
تعبيرية

ذَكرت وزراة الصحة بالإجراءات الوقائية الضرورية الواجب اتخاذها لتفادي التضرر من موجة الحر التي تشهدها العديد من الولايات هذه الأيام .

وارتأت الوزارة أنه يجب التذكير بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة، وهذا من خلال اسداء جملة من النصائح، والتي جاءت كالتالي:

1- غلق الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة للشمس.

2- إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

3- تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.

4- إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.

5- إذا استلزم عليكم الخروج، ارتدوا ملابس خفيفة وواسعة و امكثوا بعيدا عن التعرّض للشمس.

6- قوموا بالاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكنكم ذلك.

7- تناولوا كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر الكافيين.

8- تفادوا النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)

أثناء موجة حر شديدة، انتبهوا إلى الأعراض التالية:

1- آلام في الرأس

2- الرغبة في التقيؤ

3- العطش الشديد

4- ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف

5- تشوّش ذهني، فقد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة (بضربة حرّ)

وفي حال ظهور هذه الأعراض ينصح بـ:

1- الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية)، و في انتظار وصوله:

2- ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد.

3- رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته.

مقالات ذات صلة
الدبلوماسية الجزائرية تحقّق انتصارا جديدا في المنظمة الدولية للملكية الفكرية

الدبلوماسية الجزائرية تحقّق انتصارا جديدا في المنظمة الدولية للملكية الفكرية

فيروس كورونا يقتل من جديد في الجزائر

فيروس كورونا يقتل من جديد في الجزائر

اختيار الدكتور الجزائري ساعد ساعد عضوا في اليونسكو

اختيار الدكتور الجزائري ساعد ساعد عضوا في اليونسكو

فلسطين!

فلسطين!

أخبار الجزائر ليوم السبت 23 جويلية 2022

أخبار الجزائر ليوم السبت 23 جويلية 2022

دبي مورّد غير رسمي للهواتف والسيارات في الجزائر

دبي مورّد غير رسمي للهواتف والسيارات في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد