وزارة الصحة تذكر بتوصياتها لتفادي التضرر من موجة الحر

ذَكرت وزراة الصحة بالإجراءات الوقائية الضرورية الواجب اتخاذها لتفادي التضرر من موجة الحر التي تشهدها العديد من الولايات هذه الأيام .

وارتأت الوزارة أنه يجب التذكير بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة، وهذا من خلال اسداء جملة من النصائح، والتي جاءت كالتالي:

1- غلق الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة للشمس.

2- إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

3- تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.

4- إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.

5- إذا استلزم عليكم الخروج، ارتدوا ملابس خفيفة وواسعة و امكثوا بعيدا عن التعرّض للشمس.

6- قوموا بالاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكنكم ذلك.

7- تناولوا كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر الكافيين.

8- تفادوا النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)

أثناء موجة حر شديدة، انتبهوا إلى الأعراض التالية:

1- آلام في الرأس

2- الرغبة في التقيؤ

3- العطش الشديد

4- ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف

5- تشوّش ذهني، فقد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة (بضربة حرّ)

وفي حال ظهور هذه الأعراض ينصح بـ:

1- الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية)، و في انتظار وصوله:

2- ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد.

3- رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته.