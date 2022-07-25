وزارة الصحة تذكر بتوصياتها لتفادي التضرر من موجة الحر
ذَكرت وزراة الصحة بالإجراءات الوقائية الضرورية الواجب اتخاذها لتفادي التضرر من موجة الحر التي تشهدها العديد من الولايات هذه الأيام .
وارتأت الوزارة أنه يجب التذكير بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة، وهذا من خلال اسداء جملة من النصائح، والتي جاءت كالتالي:
1- غلق الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة للشمس.
2- إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.
3- تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.
4- إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.
5- إذا استلزم عليكم الخروج، ارتدوا ملابس خفيفة وواسعة و امكثوا بعيدا عن التعرّض للشمس.
6- قوموا بالاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكنكم ذلك.
7- تناولوا كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر الكافيين.
8- تفادوا النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)
أثناء موجة حر شديدة، انتبهوا إلى الأعراض التالية:
1- آلام في الرأس
2- الرغبة في التقيؤ
3- العطش الشديد
4- ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف
5- تشوّش ذهني، فقد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة (بضربة حرّ)
وفي حال ظهور هذه الأعراض ينصح بـ:
1- الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية)، و في انتظار وصوله:
2- ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد.
3- رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته.