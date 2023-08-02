أكّدت عدم تسجيل أي حالة جديدة منذ عدة أيام
وزارة الصحة: تسجيل 80 حالة إصابة بالدفتيريا في تمنراست
أكدت وزارة الصحة يوم الأربعاء في بيان، تسجيل 80 حالة إصابة بداء الدفتيريا في المناطق الحدودية بولاية تمنراست، من بينها 16 حالة مؤكدة.
والدفتيريا مرض شديد العدوى، تسببه بكتيريا سامة خارجية، تنتشر بشكل أساسي عبر الاتصال المباشر بين البشر. أو من خلال الرذاذ التنفسي.
وتعود أغلب حالات الإصابة المسجّلة إلى رعايا أجانب غير ملقّحين، يعيشون بضواحي مدينة تمنراست. حسب ما أوضحته الوزارة، مؤكدة تلقيح أكثر من 10.100 شخص ضد المرض.
كما طمأنت الوزارة في بيانها، بأن الوضع بات مستقرا في الوقت الحالي. حيث لم يتم تسجيل أي حالة منذ عدة أيام.
كما تمّ اتخاذ كافة الإجراءات، بشكل عاجل، من طرف السلطات الصحية المحلية، من أجل تفادي انتشار المرض، على غرار:
- التكفل بجميع الحالات على مستوى الهياكل الصحية.
- إنشاء خلية أزمة لمتابعة الوضعية الوبائية، وتعزيز المراقبة.
- إجراء تحقيقات حول حالات الإصابة.
- توفير جميع الوسائل (أدوية، مصل مضاد للدفتيريا، لقاح، أدوات أخذ العينات، و غيرها) لفرق العلاج أو التلقيح.
- القيام بحملات توعية وتلقيح واسعة تستهدف الأحياء الأكثر تضررا، بالإضافة إلى تلقيح الأشخاص ذوي الصلة.