وزارة الصحة: تسجيل 80 حالة إصابة بالدفتيريا في تمنراست

أكّدت عدم تسجيل أي حالة جديدة منذ عدة أيام

أكدت وزارة الصحة يوم الأربعاء في بيان، تسجيل 80 حالة إصابة بداء الدفتيريا في المناطق الحدودية بولاية تمنراست، من بينها 16 حالة مؤكدة.

والدفتيريا مرض شديد العدوى، تسببه بكتيريا سامة خارجية، تنتشر بشكل أساسي عبر الاتصال المباشر بين البشر. أو من خلال الرذاذ التنفسي.

وتعود أغلب حالات الإصابة المسجّلة إلى رعايا أجانب غير ملقّحين، يعيشون بضواحي مدينة تمنراست. حسب ما أوضحته الوزارة، مؤكدة تلقيح أكثر من 10.100 شخص ضد المرض.

كما طمأنت الوزارة في بيانها، بأن الوضع بات مستقرا في الوقت الحالي. حيث لم يتم تسجيل أي حالة منذ عدة أيام.

كما تمّ اتخاذ كافة الإجراءات، بشكل عاجل، من طرف السلطات الصحية المحلية، من أجل تفادي انتشار المرض، على غرار: