وزارة الصحة تصدر بيانا حول عمليات الختام خلال رمضان

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 مارس، بيانا حول عمليات الختان خلال شهر رمضان، والتي تكثر بدءا من ليلة النصف إلى غاية ليلة السابع والعشرين.

وزارة الصحة ذكرت في بيانها أن التنظيم المعلوم به لهذا الغرض يفرض مجموعة من القواعد والإلتزامات ودعت لاحترامها.

وقالت في بيانها أنه يجب “أن تجرى عملية الختان في وسط استشفائي، عمومي كان أو خاص، شرط أن يكون مهيأ بمختلف الشروط الصحية، يقوم بها طبيب مختص في الجراحة.”

كما “لا بد من إجراء تحاليل طبية قبل عملية الختان، هذه التحاليل من شأنها أن تعرف الطبيب الجراح بمدى جاهزية الطفل للعملية.”

وزارة الصحة حذرت كذلك من أنه “يمنع منعا باتا إجراء عملية الختان خارج إطار مصالح الجراحة للمؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة عبر التراب الوطني.”

كما ذكرت أن “برمجة عملية الختان طيلة شهر رمضان ولا تقتصر على حصرها في ليلة النصف وليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.”