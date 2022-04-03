وزارة الصحة تصدر توضيحا حول منحة الكوفيد

كشفت وزارة الصحة عن الانتهاء من إعداد الإجراءات المالية الضرورية لأشطر منحة كوفيد الاستثنائية، مؤكدة أنه سيتم صبها في الآجال المتوقعة.

وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم الانتهاء من إجراءات صب المنحة الاستثنائية الخاصة بالكوفيد لفائدة عمال الصحة وسيتم صب باقي الأشطر في الآجال المتوقعة.

كما أكدت وزارة الصحة أن الإجراءات الخاصة بالتغطية الشاملة في ميدان التأمين الصحي، ومنحة الوفاة تم الانتهاء من تحضيرها وإرسالها إلى وزارتي المالية والعمل والضمان الاجتماعي .

وتابعت أنه فيما يخص مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بعمال قطاع الصحة، فمن ضمن 10 قوانين أساسية، تم الانتهاء من إعداد 6 و إيداعها لدى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي .

وأضافت أنه بالنسبة للأربعة المتبقية ، سيتم إيداع اثنين منها في غضون أسبوع في حين أن المتبقيين يجرى إعدادهما و تصحيحهما، و يتعلق الأمر بــــ : القوانين الأساسية للممارسين الطبيين الأخصائيين ، الممارسين العامين، القابلات ، أعوان التخذير و الإنعاش، المتصرفين في الصحة، الممارسين المفتشين والمستخدمين شبه الطبيين .

وأشارت الوزارة إلى أن القوانين الأساسية الخاصة بالنفسانيين و الفيزيائيين هي قيد الإعداد في انتظار مساهمة الشركاء الاجتماعيين المعنيين الذين اتصلت بهم اللجنة المختصة .

كما أعلنت الوزراة أنه تم تسطير برنامج قطاعي موسع لوضع حيز التنفيذ التوصيات المنبثقة عن الملتقى الوطني الأول لتجديد المنظومة الصحية الرامية لتحسين وضعية و ظروف ممارسي ومهنيي الصحة ويتضمن:

1- إنشاء لجان مكلفة بمراجعة النصوص المتعلقة بالقوانين الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة .

2- التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية من خلال الاتصال و التعاون لإعداد النصوص الضرورية المتعلقة بالتدابير التي قررها رئيس الجمهورية لفائدة عمال الصحة والتي تخص التأمين الشامل، و كذا الإستفادة من منحة راس مال الوفاة من طرف ذوي حقوق العمال الذين استشهدوا في إطار مجابهة هذه الجائحة.