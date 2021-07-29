وزارة الصحة تعلن إطلاق مخطط للتكفل النفسي بضحايا كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن إنشاء منظومة مرافقة نفسية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا وأسرهم وكذا مهني الصحة والسكان عموما.

وأفاد بيان لوزارة الصحة “في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر منذ ظهور فيروس كوفيد-19 وبسبب الارتفاع المقلق والمحسوس في عدد الإصابات خلال هذه الأيام، الأمر الذي أثر بشكل كبير على نفسية مواطنينا في الوقت الراهن وكذا على المدى المتوسط و الطويل”.

وتابع “لذا فإنّ وزارة الصحة واعية بهذا البعد منذ بداية الجائحة ولذلك أنشأت بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 المؤرّخة في 20 أفريل 2021 منظومة مرافقة نفسية للسكان عموما و للأشخاص المصابين بكوفيد-19 وأسرهم وكذا مهنيي الصحة.

وتتضمن هاته المنظومة تشكيل “فوج خبراء في مجال المرافقة النفسية في وقت الكارثة ، وذلك بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية والمجتمع المدني وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة وخصوصا منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في الجزائر”، إلى جانب “إنشاء مراكز اتصال في الولايات من أجل لتشكيل منظومات المحلية ومرافقتها والإشراف عليها وتقييمها مع تسطير ورقة طريق للأشهر وحتى السنوات القادمة”.

وأبرزت أن “الجهد الذي تبذله وزارة الصحة في مجال التكفل الصحي بالمرضى المصابين بكوفيد-19 سيتم تدعيمه بمرافقة نفسية أكثر ملاءمة ممكنة من أجل الاستجابة لمعاناة مواطنينا في هذه الفترة الصعبة”.