وزارة الصحة تفرض زيا رسميا موحدا على مستخدمي القطاع

مع حمل بطاقة مهنية تشمل الاسم والصورة والوظيفة

أمرت وزارة الصحة، بتوحيد مواصفات الزي الرسمي لمستخدمي الصحة، بهدف تمكين المتوافدين على للمؤسسات الصحية والمرضى من التعرف على المستخدمين المتواجدين على مستوى المؤسسات العمومية ولتسهيل التواصل وتنظيمه، إضافة إلى بعث الثقة والطمأنينة لدى الجميع.

وحددت الوزارة في تعليمة بعثت بها إلى مدراء القطاع في الولايات، والمدراء العامون ومدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية للصحة، بتاريخ 9 مارس الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، نمط زي المستخدمين لكل هيكل في المؤسسات الصحية.

وبحسب التعليمة، فإن زي الأسلاك الطبية والفيزيائيين الطبيين للصحة العمومية والأطباء المقيمين، هو “مآزر بيضاء، موسومة بشارة المؤسسة باللون الأحمر على الجيب العلوي، إضافة إلى ختم عبارة طبيب على ظهر المآزر”.

وبالنسبة لأطباء مصالح الاستعجالات “بدلة كاملة بيضاء اللون، تحتوي على قطعتين”، مع حمل وإظهار الباقات المهنية التي تتضمن الاسم واللقب والوظيفة والصورة، أثناء تأدية المهام داخل المصلحة، على أن تكون الألبسة في قاعات العمليات والعناية المركزة خضراء.

أما بالنسبة لأعوان التخدير والإنعاش، نبهت التعليمة أن البدلة تتكون من مآزر بيضاء موسومة بشعار المؤسسة باللون الأخضر على الجيب العلوي، وبدلة كاملة بيضاء اللون تتكون من قطعتين، مع حمل وإظهار البطاقة المهنية التي تتضمن الاسم واللقب ذلك إضافة إلى صورة الطبيب ووظيفته، وهذا أثناء تأدية المهام داخل المصلحة.

وفيما يخص القابلات، هناك بدلة كاملة وردية اللون تتكون من قطعتين، مع حمل بطاقة مهنية تشمل كامل المعلومات عن حاملها، ووفق الوثيقة سيُلزم المساعدون الطبيون بارتداء مآزر بيضاء موسومة بشعار المؤسسة باللون الأزرق على الجيب العلوي، وللنفسانيين مآزر بيضاء كذلك موسومة بشعار المؤسسة باللون البنفسجي على الجيب العلوي.

ولأعوان النظافة مآزر ذات لون أزرق داكن موسومة بشعار المؤسسة باللون الأبيض على الجيب العلوي، ووزرة كاملة (combinaison) زرقاء اللون للمستخدمين التقنيين، كما يجب الإداريين التحلي بالمظهر اللائق الذي يعكس الطابع الإداري للمرفق، حسب الوثيقة.