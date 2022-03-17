وزارة الصحة توجه رسالة للمرضى والحوامل قبل رمضان

وجهت وزارة الصحة رسالة إلى المرضى والحوامل قبل شهر رمضان تدعوهم فيها إلى زيارة الطبيب واحترام التوصيات المقدمة بشأن الصيام من عدمه.

وجاء في منشور للوزارة “للصيام فوائد كثيرة على الصحة في ظل تغذية متوازنة مع احترام عدد ساعات النوم الضرورية. لكنه قد يكون مضرا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وحتى النساء الحوامل لذا يجب زيارة الطبيب قبل بداية شهر رمضان الكريم”.

وللمزيد من المعلومات حول الصحة ورمضان، أشارت الوزارة إلى تخصيص راديو ويب مفتوح يوم 19 مارس 2022 على الساعة 10 صباحا على الرابط: https://dzlivecast.com/diabtalk/