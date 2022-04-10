وزارة الصحة توفد لجنة تحقيق إلى مستشفيات تيارت

مرضى يشكون سوء المعاملة وصفقات مشبوهة

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة، بأن لجنة وزارية مرسلة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حلت الأحد بولاية تيارت، وعاينت عددا من مستشفيات الولاية رفقة مدير الصحة، إذ كانت أولى زياراتها لمصلحة تصفية الكلى بمدينة السوقر التي شكلت بها تصريحات رئيس جمعية مرضى القصور الكلوي لوالي الولاية خلال زيارته الفجائية لمستشفى مدينة السوقر منذ أسبوعين تقريبا ضجة كبيرة، حيث استعرض فيها انعدام بعض التجهيزات وسوء المعاملة.

وفي السياق نفسه، تحرك النائب سليمان زرقاني بعد تلقيه العديد من الشكاوى المتعلقة بما وُصف بإهدار المال العام في الترميمات التي طالت عددا من المؤسسات الاستشفائية بالولاية، وخلال تدخله بقبة البرلمان، طالب بفتح تحقيق حول قضية محارق النفايات الطبية بعد تحصل مديرية الصحة، حسبه، على أموال طائلة لشراء تجهيزات طبية، غير أن بعضها خارج مجال الخدمة أو معطل، أين طالب المفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق حول هذه القضية خلال تدخله أمام وزير المالية شهر مارس الفارط، ويضاف إلى ذلك، الاحتجاج الذي قام به ممثلو المجتمع المدني لدائرة مهدية للمطالبة بقسم للاستعجالات، رافضين أي عمليات ترميم، معتبرين ذلك إهدارا للمال العام، وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن اللجنة الوزارية تكون قد استمعت لرئيس جمعية القصور الكلوي مراد بلمصباح قبل أن تتوجه لصيدلية المستشفى وهذا للوقوف على النقائص، خاصة وأن رئيس الجمعية اشتكى من نوعية المياه المستعملة بأجهزة تصفية الدم لوالي الولاية، وهو ما ستقف عليه تحقيقات اللجنة.