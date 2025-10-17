وزارة الصحة: حالتي وفاة جراء الإصابة بداء “الدفتيريا” في سكيكدة

شاب من جنسية أجنبية وطفلة غير ملقّحة ضد الداء

أكدت وزارة الصحة مساء الخميس في بيان، تسجيل 5 حالات مؤكدة للإصابة بداء الدفتيريا (الخُناق) في ولاية سكيكدة، من بينها حالتي وفاة.

ويتعلق الأمر برجل من جنسية أجنبية، يبلغ من العمر 25 سنة. وطفلة تبلغ من العمر 12 سنة، كانت غير ملقّحة ضد هذا الداء، يقول بيان الوزارة بيان الوزارة.

وفور تسجيل هذه الحالات، تمّ تشكيل خلية أزمة على مستوى مديرية الصحة لولاية سكيكدة. قصد متابعة تطور الوضعية الوبائية عن كثب، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاستشفائية اللازمة.

حملة تلقيح استباقية..

وتابعت الوزارة أن المصالح الصحية المختصة باشرت تحقيقات وبائية دقيقة حول الحالات المسجلة. شملت الأشخاص المحتكين بالحالات المصابة، الذين تمّ إخضاعهم للعلاج الوقائي (chimioprophylaxie). إضافة إلى تلقيحهم ضد داء الدفتيريا، لمنع انتشار العدوى، وتفادي ظهور حالات جديدة.

حيث تمّ تلقيح 514 شخصا خلال 48 ساعة الماضية، في إطار حملة تلقيح استباقية، تقوم بها الفرق الصحية المحلية، تحت إشراف خلية الأزمة الولائية.

وقالت وزارة الصحة في ذات البيان، أن الوضعية مستقرة، وأن المتابعة الميدانية مستمرة بشكل دقيق ويومي. من خلال تعزيز أنشطة المراقبة الوبائية على مستوى جميع الهياكل الصحية بالولاية. إلى جانب التكفل بالحالات المسجلة وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها.

كما دعت الوزارة جميع المواطنين إلى ضرورة احترام رزنامة التلقيح. مؤكدة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع والأنسب للوقاية من داء الدفتيريا و مختلف الأمراض المعدية. وأن اللقاحات متوفرة عبر مختلف المؤسسات الصحية.