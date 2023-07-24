وزارة الصحة: كل الأدوية والمعدّات متوفرة للتكفّل بضحايا الحرائق

قالت وزارة الصحة يوم الإثنين في بيان، إنها اتخذت إجراءات فورية للتكفل بالجرحى والمصابين جراء الحرائق التي نشبت في مناطق مختلفة من الوطن.

وقد تم بالفعل، نقل الحالات المتضررة إلى المصالح الاستشفائية المختصة على جناح السرعة، تقول الوزارة في ذات البيان.

“كما جُنّدت كل الوسائل المادية والبشرية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية”، تضيف الوزارة. مؤكدة توفّرها “بكميات كافية، مع عدم تسجيل أي نقص في هذا الشأن”.

“وشكّلت وزارة الصحة خلية متابعة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، لمتابعة حالات المصابين، وتوفير شروط التكفّل بهم”، يتابع البيان.

وأسفرت الحرائق عن استشهاد 15 شخصا بينهم 10 عسكريين، وإصابة 26 آخرين، بينهم 25 عسكريا، حسب ما ذكرته بيانات رسمية لوزارتي الدفاع والداخلية.

وسجّلت مصالح الداخلية نشوب 97 حريقا في غابات 16 ولاية منذ أمس الأحد. ما استدعى إجلاء 1500 مواطن بدائرة القصر في بجاية، ودائرة الأخضرية بالبويرة.

وأمر النائبان العامان لدى مجلسي قضاء بجاية وجيجل يوم الإثنين، وكلاء الجمهورية بمحاكم أميزور، سيدي يعيش، أقبو، جيجل والطاهير، بفتح تحقيقات ابتدائية حول أسباب نشوب الحرائق.