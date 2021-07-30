وزارة الصحة: مجموعات عديمة الضمير تروج أخبار كاذبة لزرع الصدمة لدى المواطن

دعت وزارة الصحة، جميع المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة لما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الغير رسمية، من أكاذيب و مغالطات و تطمئنهم أن الدولة لن و لا تذخر جهدا في هذا الظرف الصحي لمواجهة وباء كورونا.

بيان وزارة الصحة

تشكل الأخبار المغلوطة والإشاعات الكاذبة العائق الأكبر لسير عملية مكافحة فيروس كوفيد-19 في العالم عموما وفي الجزائر، عمدت في ذلك، أشخاصا و مجموعات عديمة الضمير واتخذت من منصات التواصل الاجتماعي و اليوتيوب وسيلة لها لتنفث سمومها، غايتها في ذلك زرع الريبة و الذعر و الكسب القذر، بالترويج للأكاذيب وزرع الصدمة في نفسية المواطن، الذي هو في أمس الحاجة إلى زرع البسمة و الطمأنينة خصوصا في هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

و عليه، وزارة الصحة، تدعو جميع المواطنين و المواطنات إلى توخي الحذر و الحيطة لما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الغير رسمية، من أكاذيب و مغالطات و تطمئنهم أن الدولة لن و لا تذخر جهدا في هذا الظرف الصحي و بالمناسبة تدعو المواطنين لمؤازرة الأطباء و شبه الطيبين و كل العاملين الذين هم في ميدان المجابهة و في الصفوف الأولى لمكافحة هذا الفيروس، حاملين شعارا، نحن حماة الجزائر، أجدادنا حملوا السلاح و نحن اليوم نرفع التحدي الصحي عاليا.

كل القنوات الرسمية الفاعلة و الموثوقة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي متاحة و متوفرة للجميع، فكونوا عونا و سندا بالكلمة الطيبة الأمينة و الصادقة ودرءا لكل ما هو زائف و محبط و غير رسمي.

ولما كان للعامل النفسي دورا أساسيا في العلاجات، خصوصا في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، الذي تأثيره مس الجانب النفسي للفرد و الأسرة و المجتمعات، فالدعوة لجميع المواطنين و المواطنات ألا ينساقوا وراء الأخبار الكاذبة و المغلوطة و أن يتبينوا، عسى أن يصيبوا أشخاصا أو هيئات مجندة و تعمل بنظام المداومة و على مدار الساعة، سبيلها تقديم العلاجات و توفير المعدات غايتهم في ذلك إعادة البسمة و الطمأنينة لكل المرضى وأهاليهم بإذن الله.