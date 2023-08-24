وزارة الصحة: هذه الإجراءات تُجنب الإصابة بالتسممات الغذائية

شددت وزارة الصحة على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية الأساسية منذ اقتناء الطعام إلى غاية استهلاكه، لتفادي الإصابة بالتسممات الغذائية.

وأكدت الوزارة الوصية في بيان لها أن موسم الصيف، وموجات الحر التي تشهدها الجزائر حاليا، فترة يرتفع خلالها خطر التسمم الغذائي.

وأوضحت أن تدهور النظافة العمومية والنظافة على مستوى المؤسسات الغذائية يعتبر من العوامل الهامة لحدوث هذه التسممات الغذائية.

كما تخلق تجمعات الأشخاص خلال موسم الصيف وكذا مراكز العطل الصيفية والترفيه والحفلات ظروفا عالية الخطورة إذا لم يتم احترام معايير النظافةن وهو ما ينجم عنه حالات التسمم الغذائي.

وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام الصارم بإجراءات النظافة يعد الطريقة الوحيدة لتجنب خطر تلوث المواد الغذائية بالكائنات الدقيقة خلال كل عملية من عمليات التعامل المختلفة في السلسلة الغذائية وبالتالي تقليل خطر حدوث تسممات غذائية.

وتتمثل الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يلي:

1- فيما يخص المشتريات:

– تجنب اقتناء المنتجات التي تتعرض للهواء الطلق والشمس: الخبز، المياه المعدنية، البيض، المشروبات الغازية وغيرها.

– التحقق من تواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية، سيما منتجات الألبان والياغورت والتونة والكاشير وغيرها.

– تجنب شراء العلب المنتفخة أو المشوهة

2- فيما يخص الحفظ:

– التأكد قبل الشراء من الحفظ الجيد للحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان وغيرها

– يجب أن تحفظ الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة

– يجب عدم إعادة تجميد المنتج المذاب

– التأكد من جودة وحفظ المرطبات

– تخزن الأطباق الباردة مباشرة بعد تحضيرها في مكان بارد، في درجة حرارة 2 أو 4 درجات مئوية؛ تقدم مباشرة بعد إخراجها (أقل من ساعة)؛ تحضر وتستهلك في نفس اليوم؛

3- فيما يخص النظافة:

– يجب غسل اليدين بانتظام قبل إعداد الطعام واستهلاكه

– غسل الخضر والفواكه قبل تناولها

– الابتعاد عن المؤسسات الغذائية التي تتميز بسوء النظافة العامة

– تجنب استخدام الصلصات المشبوهة المحضرة في المؤسسات الغذائية