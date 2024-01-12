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الجزائر

وزارة الصحة.. هذه مراكز تلقيح المناصرين المتنقلين إلى كوت ديفوار

الشروق أونلاين
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وزارة الصحة.. هذه مراكز تلقيح المناصرين المتنقلين إلى كوت ديفوار

دعت وزارة الصحة أنصار الفريق الوطني الراغبين في حضور فعاليات كأس افريقيا للأمم لكرة القدم المزمع تنظيمها في كوت ديفوار إلى التقرب من مراكز التلقيح حفاظا على سلامتهم.

وأفاد بيان للوزارة، الجمعة، “تنهي  الوزارة الى علم كافة أنصار الفريق الوطني الراغبين في حضور فعاليات هذا الحدث الرياضي ولم يتقدموا لحد الآن الى مراكز التلقيح، أنه سيتم بصفة استثنائية فتح مراكز تلقيح على مستوى عدد من المؤسسات الاستشفائية وذلك من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الساعة الثالثة زوالا”.

ويتعلق الأمر بالمركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من الدويرة وباب الواد وذلك الجمعة 12 جانفي2024 في حين سيتم فتح كل من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالقطار والمركزين الاستشفائيين الجامعيين لكل من الدويرة وباب الواد السبت 13 جانفي الجاري.

 

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