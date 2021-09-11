وزارة الصحة: وصول 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال حصة جديدة من اللقاحات ضد فيروس كورونا تمثلت في 3 ملايين جرعة ليصل العدد الاجمالي للجرعات التي تم اقتنائها ما بين 5 و10 سبتمبر الجاري 7.5 مليون جرعة،

وأكّد بيان لوزارة الصحة، الجمعة، أنّه “تزامنًا مع الحملة الواسعة للتلقيح، تواصل الوزارة اقتناء الحصص المبرمجة من اللقاح ضد كوفيد-19 خلال الأيام القادمة” موضحة بأن مجمل اللقاحات المتحصل عليها يتم توزيعها على “جميع ولايات الوطن”.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تمديد الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 التي انطلقت الأسبوع الفارط، إلى نهاية السنة الجارية بهدف تلقيح 70 بالمائة من مجموع المواطنين.

وأوضحت الوزارة، الجمعة، في بيان لها، أنه “تم تمديد نطاق الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 بهدف تلقيح 70 بالمائة من مجموع المواطنين إلى نهاية السنة الجارية من أجل تحقيق مناعة جماعية ضد هذا الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية”.