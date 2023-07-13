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الجزائر

وزارة الصحة: 5 خطوات أساسية لتفادي أضرار موجة الحرّ

الشروق أونلاين
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وزارة الصحة: 5 خطوات أساسية لتفادي أضرار موجة الحرّ
ح.م
موجة الحرّ

كشف ممثل وزارة الصحة والطبيب المنسّق بالقطاع الصحي بالقصبة، لخضر أمقران، الخميس، عن خمس خطوات أساسية لتفادي أضرار موجة الحرّ.

وحلّ أمقران ضيفًا في برنامج “ضيف الصباح” بالإذاعة الجزائرية، حيث عدّد 5 نصائح أساسية لتفادي أضرار ارتفاع درجات الحرارة:

  • تجنب الخروج في أوقات الحرّ (من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً).
  • عدم فتح النوافذ عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أعلى من الداخل.
  • الابتعاد عن السكريات والقهوة (الكافيين مهيّج) والمثلجات والمشروبات التي تحتوي نسب عالية من السكر.
  • تفادي ممارسة البستنة والرياضة في درجات حرارة كبيرة وعدم شرب المياه المعدنية المعرضة للشمس.
  • تفادي الاستخدام المكثف للأجهزة الكهرو منزلية في عزّ الصيف واستعمالها بعقلانية (عدم برمجتها عند درجتي 16 و17).

وأشار ممثل الوزارة إلى علامات الإصابة بضربة الحرّ: آلام الرأس، الرغبة في التقيؤ، العطش الشديد، الارتفاع غير العادي في الحرارة، الاحمرار والتشوش الذهني.

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