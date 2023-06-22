وزارة الصحة: 7 نصائح لتفادي الإصابة بهذا المرض في عيد الأضحى

مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى، دعت وزارة الصحة يوم الخميس في بيان، المواطنين إلى الوقاية من خطر الكيس المائي أو يرقة الدودة الوحيدة.

ففي فترة العيد تزداد الظروف الملائمة لانتشار هذا المرض، يقول بيان الوزارة، مؤكدة ضرورة احترام بعض الإجراءات الوقائية، ومن بينها:

أخذ كل الترتيبات لفحص الأضحية بعد ذبحها من طرف الطبيب البيطري،

وفي حالة عدم التمكن من إجراء هذا الفحص، يجب إجراء فحص دقيق لأعضاء الكبش بحثا عن الأكياس أو الحويصلات،

غلي أو حرق أعضاء الأضحية والأحشاء التي تحمل أكياسا مائية،

دفن أعضاء الأضحية والأحشاء الأخرى التي تحمل أكياسا مائية عميقا (50 سم)، بحيث لا تستطيع الكلاب الضالة انتشالها،

عدم رمي الأعضاء والأحشاء المشبوهة في الطبيعة.

عدم تقديم الأعضاء والأحشاء المصابة للكلاب،

الحفاظ على القواعد الأساسية للنظافة: غسل اليدين قبل الأكل وبعد لمس الكلاب.

والكيس المائي أو يرقة الدودة الوحيدة هو مرض طفيلي معدي، يتطور عند الانسان على مستوى الكبد أو الرئة في أغلب الأحيان، على شكل يرقة دودة تعرف باسم الدودة الشريطية.

ويتفشى هذا المرض في الجزائر بصفة مستوطنة، ويعد مشكلة بالنسبة للصحة العمومية. إذ ان أعراضه لا تظهر في بداية المرض، ولا يمكن تشخيصه إلا في مرحلة المضاعفات، ما يستوجب إجراء عملية جراحية.