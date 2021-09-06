وزارة الصناعة: إطلاق مشروع لتصنيع مولدات الأكسيجين

أعلنت وزارة الصناعة، الاثنين، عن تمكن شركة ناشئة من تطوير أول مولد للأكسجين في الجزائر، وأعطى في هذا الاطار وزير الصناعة تعليمات بضرورة مرافقة هذه الشركة من الذهاب نحو تسويق المنتج إلى دول أخرى.

وجاء في بيان للوزارة “استقبل وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم الاثنين 06 سبتمبر 2021 بمقر الوزارة مسؤولي المؤسسة الناشئة “INNOEST ” التي تمكنت من تطوير أول مولد للأكسجين في الجزائر بمساهمة كل من الجامعة الصناعية (Groupement ALGERIA CORPORATE UNIVERISTIES) وباحثين جامعيين جزائريين.”

وخلال هذا اللقاء، تم عرض هذا المشروع ومراحل تجسيده، بداية من النموذج الأولي إلى غاية تسويقه في السوق المحلية مع إمكانية تصديره نحو الأسواق المجاورة، إلى جانب إبراز خبرات المؤسسة في إصلاح مولدات الأكسجين في بعض المستشفيات.

ونوّه زغدار، في هذا الخصوص، بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الشباب القائمين على هذه المؤسسة الناشئة مؤكدا دعم ومرافقة وزارة الصناعة لهم في كل مراحل تجسيد مشروعهم الذي يكتسي أهمية بالغة لاسيما في الظرف الصحي الراهن.

وأعطى تعليمات بتوفير الإمكانيات اللازمة لهذه المؤسسة الناشئة، وذلك بمساهمة عدد من المجمعات الصناعية في إطار الإدماج، لتمكينها من تحقيق مشروعها في أقرب الآجال مشيدا بهذا النوع من المبادرات التي ستلقى التشجيع والمرافقة من طرف وزارة الصناعة.