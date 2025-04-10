وزارة الصناعة: إلزام زبائن “فيات الجزائر” بتوقيع تعهّد بـ”عدم التورّط في المضاربة”

أشرف وزير الصناعة سيفي غريب يوم الخميس، على اجتماع جمع إطارات من وزارة الصناعة بممثلي علامة “فيات الجزائر”. لمناقشة “سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنّعة محليًا، خاصة سيارة دوبلو بانوراما”.

حيث أكدت شركة “فيات الجزائر” حسب ما ذكره بيان الاجتماع “انخراطها الكامل في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى ضبط السوق وحماية المستهلك”.

ومن أبرز هذه الإجراءات ذكر البيان “اعتماد إقرار بالتزام، يوقّعه الزبون عند الشراء. يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

“كما التزمت فيات الجزائر بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة، للجهات المختصة، بصفة دورية ويومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة”، يضيف ذات البيان.

إجراءات ردعية لمنع المضاربة في سيارات “دوبلو بانوراما”

وكان سيفي قد أشرف يوم الأربعاء، على اجتماع تنسيقي خُصّص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنّعة في الجزائر، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وشارك في الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، ممثلون عن وزارات الصناعة، الداخلية، العدل، التجارة الداخلية. إلى جانب ممثلين عن قيادة الدرك الوطني.

وتناول الاجتماع تقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول الذي عقد الإثنين، لدراسة الإجراءات الردعية العاجلة الكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة. لاسيما تلك المسجلة بخصوص مركبة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية فيات.

وفي هذا السياق، جدّد الوزير تأكيده على التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة. وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.