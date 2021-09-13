وزارة الصناعة الصيدلانية: أكثر من 1000 منتج مصنع محليا بتسمية دولية

كشفت الأمينة العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية، ظريفة خوذير أن عدد المنتجات المصنعة محليا تجاوز 1000 تسمية دولية مشتركة و247 منتوج مستورد حصريا.

وأوضحت خوذير، الاثنين، وفي كلمة ألقتها خلال أشغال اليوم الوطني للصيدلة، أنه أن عدد منتجات الصناعة الصيدلانية المصنعة محليا إلى 1102 تسمية دولية مشتركة و247 منتوج مستورد حصريا.

وأضافت المتحدثة أنه في إطار ضبط سوق الأدوية مع متابعة تطورات اتجاهات السوق الوطني و الدولي فيما يتعلق بمختلف المواد الصيدلانية من أجل خفض فاتورة استيراد القطاع، تسعى الوزارة للتحكم في الواردات دون الإخلال بوفرة الأدوية.

ومن بين الإجراءات المتخذة لهذا الغرض تأسيس شهادات الضبط و وضع دفتر شروط جديد خاص بالاستيراد و كذا إنشاء منصة رقمية من أجل معالجة برامج الإنتاج و الاستيراد.

كما تتضمن هذه الإجراءات تسريع تسجيل أول الأدوية البيوعلاجية المماثلة و الأدوية الجنيسة “لكسر وضعيات الاحتكار و خفض الأسعار للأدوية باهظة الثمن” حيث منذ جانفي 2021 تم تسجيل 17 دواء بيوعلاجي مماثل لأول مرة.

و أشارت خوذير إلى أنه يتم منح تراخيص الاستيراد للأدوية الأساسية، تكملة للإنتاج المحلي ويتم كذلك التطوير الصناعي استبدالا للاستيراد حيث تم رفع الحظر على وحدات إنتاج مع منح 60 اعتماد.

كما يتم انتهاج سياسة جديدة للسعر من خلال “وضع معادلة جزائرية للاقتصاد الصيدلاني”، حسب ذات المسؤولة.