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الجزائر

وزارة الصناعة الصيدلانية تتّهم “نوفو نورديسك” بمحاولة الضغط على مصالحها

الشروق أونلاين
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وزارة الصناعة الصيدلانية تتّهم “نوفو نورديسك” بمحاولة الضغط على مصالحها
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تعبيرية

اتّهمت وزارة الصناعة الصيدلانية يوم الأربعاء في بيان، مخابر “نوفو نورديسك”، بمحاولة الضغط على مصالحها من خلال ما اعتبرته “تلاعبا بالرأي العام”.

وجاء في بيان الوزارة ردّا على ممثلي شركة الدواء الدنماركية في الجزائر:”لا يمكن اعتبار المعلومات المرجعية لوزارة الصناعة الصيدلانية مجرّد ادّعاءات (مثلما وصفت الشركة)”.

وعدّدت الوزارة مخالفات سابقة تمّ توجيهها للشركة على غرار “محاضر حرّرها المرصد الوطني لتوفير المواد الصيدلانية، بشأن قيام نوفو نورديسك بالاحتكار”.

وقالت الوزارة أيضا إن نوفو نورديسك، لم تحقّق التزامها منذ 23 عاما، بالشروع في إنتاج الأنسولين داخل الجزائر.

وفي ختام البيان، أكّدت وزارة الصناعة الصيدلانية أنها ستتخذّ جميع التدابير، ضدّ أي طرف “يستخدم التشهير والقذف والتلاعب بالرأي العام والضغط بما يتعارض مع مصالح الاقتصاد الوطني”.

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