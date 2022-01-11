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اقتصاد

وزارة الصناعة الصيدلانية “تستنفر” منتجي الأكسجين الطبي

س.م
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وزارة الصناعة الصيدلانية “تستنفر” منتجي الأكسجين الطبي
أرشيف

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، الاثنين، عن تسخير مختلف مؤسسات إنتاج الأكسجين على المستوى الوطني، من أجل ضمان التموين المستمر لمختلف المؤسسات الاستشفائية في ظل الموجة الرابعة.

وحسب بيان للوزارة “فقد ترأس السيد وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد هذا الاثنين 10 جانفي 2022 بمقر الوزارة، اجتماع تنسيق ومتابعة مع مختلف منتجي الأكسجين بالجزائر : Lingaz، calgaz ، Aures، petro air ،SARL gas industriel  et AQS ،Rayanox ،Maghrebin des Gazs ،sider ،Tosyali. وذلك بحضور إطارات الوزارة وممثلين عن وزارات الطاقة والمناجم و الصناعة”.

وأوضح “تم خلال الاجتماع تسخير مختلف مؤسسات إنتاج الاكسجين، حيث أعطى السيد الوزير تعليمة بضمان تعبئة قصوى لمختلف حاويات التخزين وقارورت الأكسجين الموزعة على كامل التراب الوطني“.

وأضاف “وعليه يطلب من منتجي الأكسجين إبلاغ المصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية في أقرب الآجال وبشكل أسبوعي عن برامج تخزين الأكسجين وعن حظيرة القارورات المتداولة في المخزن”.

وتابع “سمح الاجتماع أيضا بمراجعة الوسائل اللوجستية الخاصة بالنقل بمختلف مؤسسات الإنتاج، يتألف الأسطول المخصص لنقل الأكسجين الطبي من 69 شاحنة ذات طاقات مختلفة.

وأشار إلى “يتم تدعيم هذه الطاقة بـ 14 شاحنة ذات 000 20 لتر التابعة لمجمع سوناطراك، أي قدرة إجمالية مقدرة 000 445 1 لتر في الدورة”.

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