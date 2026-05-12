وزارة الصناعة الصيدلانية تشدد على ضمان وفرة الأدوية واستقرار السوق

أكد وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، خلال لقائه بعدد من المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الصيدلانية، على ضرورة ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بمختلف الأدوية، مع توفير المنتجات الصيدلانية بالكميات الكافية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.

وجرى اللقاء، المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بحضور رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة (UNOP) عبد الرحيم زهير نادر، ونائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) عبد الواحد كرار، إلى جانب عدد من المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع.

وشكّل الاجتماع فرصة للاستماع إلى انشغالات الفاعلين في الصناعة الصيدلانية، حيث أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع، والسهر على ضمان وفرة الأدوية بشكل منتظم عبر السوق الوطنية.

