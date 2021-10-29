وزارة الصناعة الصيدلانية تطلب الابلاغ عن الندرة في أدوية السرطان

طلب مرصد اليقظة لتوفير الأدوية من الخبراء العياديين وكل أعضاء الجمعيات والنقابات الابلاغ عن أي ضغط أو ندرة في التموين بالأدوية المستعملة في التكفّل بمرضى السرطان.

وجاء هذا خلال الاجتماع الدوي للمرصد، والذي عقد الخميس، برئاسة الدكتور رضا بلقاسمي، حيث خصص لدراسة إتاحة الأدوية المستعملة في التكفّل بالسرطان.

ودعا مرصد اليقظة لتوفير الأدوية على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان له من الخبراء العياديين وكل أعضاء الجمعيات والنقابات الممثلين في هته الهيئة الابلاغ عن أي ضغط أو ندرة في التموين مباشرة إلى المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية.

وأوضح المصدر ذاته أن نقص في الأدوية المعالجة للأورام راجع بالأساس الى مخلّفات جائحة كورونا، لاسيما توقّف بعض مصانع المواد الأولية واشكاليات النقل المسبب للتّأخر في التوزيع.