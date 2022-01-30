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الجزائر

وزارة الصناعة الصيدلانية تعلن الحرب على احتكار أدوية كورونا

الشروق أونلاين
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وزارة الصناعة الصيدلانية تعلن الحرب على احتكار أدوية كورونا

تمكنت فرق تفتيش تابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية من كشف إحكتار آلاف العلب من الأدوية المستعملة في علاج مرضى كورونا.

وأوضح بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، السبت، أن فرق تفتيشية أجرت من 23 جانفي إلى 27 جانفي 2022، ما يقدّر بـ 16 عملية تفتيش في وسط وشرق البلاد، أين تم إحصاء احتكار 16000 علبة من مضادات التخثر و250000 علبة من الباراسيتامول، وعليه تم إصدار 15 إخطارًا رسميًا بشأنها.

وأكد المصدر ذاته أنه قد تم توجيه كل هذه الكميات إلى الصيدليات، بعد 48 ساعة من الإخطارات الرسمية، كما سيتم الإخطار بإغلاق المؤسسات الصيدلانية لتوزيع الأدوية يوم الأحد 30 جانفي 2022.

كما كشفت الوزارة عن إعداد برنامج تفتيش واسع النطاق، سيتم تعزيزه اعتبارًا من 31 جانفي 2022 عبر تدخّل فرق التفتيش المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية.

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