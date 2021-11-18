وزارة الصناعة الصيدلانية: توفير أزيد من مليوني علبة لوفينوكس تحسبا للموجة الرابعة

كشف رئيس مرصد اليقظة بوزارة الصناعات الصيدلانية بلقاسمي رضا، عن الاستعداد لتمويل السوق الداخلية بأكثر من مليوني علبة لوفينوكس تحسبا للموجة الرابعة.

وقال بلقاسمي، الخميس، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن بعض الأدوية تشهد بالفعل تذبذبا أو ندرة على مستوى السوق، على غرار مضادات التخثر والبراسيتامول لاعتبارات الجائحة، وفي هذا الإطار تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها أن وزارة الصحة ستطرح أكثر من مليوني علبة في السوق في شهر ديسمبر كما سيكون هناك إنتاج مستمر لهذه الأدوية “.

من جهته أوضح شهبونية مراد نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في تصريح للإذاعة، أنه قد تم التحذير من ندرة الأدوية الخاصة بتخثر الدم سيما لوفينوكس وفارينوكس، من خلال مراسلات للسلطات الوصية التي احتوت الوضعية بشكل تدريجي.

وقال شهبونية في الخصوص “أرسلنا قائمة الأدوية إلى كل من وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية وقد تم على إثر ذلك توزيع 270 ألف علبة في الصيدليات الأسبوع المنصرم ، وفي نهاية شهر نوفمبر ستكون هناك 450 ألف علبة أخرى” .