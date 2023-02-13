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الجزائر

وزارة الصناعة تشرع في التحضير لعملية جمع جلود الأضاحي

الشروق أونلاين
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وزارة الصناعة تشرع في التحضير لعملية جمع جلود الأضاحي

أعلنت وزارة الصناعة، الإثنين، عن انطلاق التحضيرات لعملية جمع الجلود والصوف لعيد الأضحى 2023.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن العملية تأتي في إطار مساعي تثمين فرعي النسيج والجلود وتنظيم عملية جمع جلود الأضاحي لسنة 2023.

وفي هذا الصدد، تشرع الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع كل الأطراف المعنية المتدخلة في العملية، في تحضيرات عبر تنظيم سلسلة من لقاءات العمل لدراسة عدد من النقاط.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تتم بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية، والمديريات الولائية للصناعة والفلاحة والبيئة والمؤسسات الصناعية والمدابغ المجمعين لمادة الجلود والصوف.

كما تتم العملية بالشراكة مع الهيئات المعنية والجمعيات المهنية واللجان المحلية الولائية وكذا المجتمع المدني عبر مختلف ولايات الوطن. يضيف المصدر ذاته.

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