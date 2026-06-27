وزارة الصناعة تطلق مسابقة “Prix Innov 2026” للشركات وحاملي المشاريع المبتكرين

تتراوح جوائزها المالية بين 60 و200 مليون سنتيم

أطلقت وزارة الصناعة يوم السبت، مسابقة الابتكار Prix Innov 2026، الموجّهة للمؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة، وحاملي المشاريع المبتكرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن “المسابقة تعدّ فضاء لتشجيع الابتكار وتثمين المبادرات الخلاقة. وفرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم وحلولهم المبتكرة، والمساهمة في تطوير النسيج الصناعي الوطني”.

وتشمل المسابقة فئة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي لها أكثر من 3 سنوات من النشاط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

إلى جانب فئة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي لها أكثر من 3 سنوات من النشاط، في شعبة الاقتصاد الأخضر. حيث تُمنح جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل كالتالي:

2.000.000 دج للفائز الأول،

1.600.000 دج للفائز الثاني،

1.200.000 دج للفائز الثالث.

أما فئة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة التي تنشط منذ أقل من 3 سنوات، في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. فقد حدّدت قيمة جوائزها المالية كما يأتي:

1.000.000 دج للفائز الأول،

800.000 دج للفائز الثاني،

600.000 دج للفائز الثالث.

ويتم التسجيل وإيداع ملفات الترشح حصريًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمسابقة، في الفترة ما بين 28 جوان و10 أوت 2026.