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الجزائر

وزارة الصناعة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

الشروق أونلاين
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وزارة الصناعة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

أطلقت وزارة الصناعة موقعا إلكترونيا جديدا يتضمن معلومات مهمة حول القطاع ومستجداته والخدمات التي يوفرها للمستثمرين.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد على شبكة الإنترنت (www.industrie.gov.dz) بواجهة بسيطة وسهلة الاستعمال وبمواصفات حديثة تواكب التطور الرقمي.

ويتضمن الموقع الجديد حسب المصدر ذاته، معلومات واضحة وكاملة حول القطاع الصناعي، الخدمات التي توفرها الوزارة والهيئات التابعة لها للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وذلك فيما يتعلق بمرافقة الاستثمار، تحقيق تنافسية المؤسسات وجودة المنتجات، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تطوير الفروع الصناعية، والشراكة مع القطاع العمومي التجاري.

ويشكل الموقع أيضا فضاء تفاعل بين وزارة الصناعة ومحيطها الخارجي، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية بعصرنة وتحقيق التحول الرقمي للإدارات العمومية. يضيف البيان.

كما يحوي الموقع يوضح البيان أبرز نشاطات الوزارة والهيئات والمجمعات التابعة لها وآخر مستجدات القطاع الصناعي بالإضافة إلى النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع الصناعي.

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